В феврале в Москве состоялся международный форум "Продэкспо". Это одно из главных событий России в сфере продовольствия. В 2017 году на выставке Алтайский край представляли 20 компаний. Компания "Бочкари" приняла участие в выставке, у нее был один из самых больших и ярких стендов. Впервые на общем стенде компании работали представители компаний-дистрибьюторов завода в разных уголках страны – Краснодар, Сургут, Новосибирск, Кузбасс. Здесь же проходили дегустации для заинтересованных потребителей. Три "золота" и два "серебра" принесли компании напитки, которые выпускает "Бочкари".
Напитки-победители:
- коктейль "Бронкс апельсин" – золотая медаль
- квас нефильтрованный "Андреич домашний" – золотая медаль
- газированный напиток "Тархун" – серебряная медаль
- также отмечены наградами другие напитки бренда
"Нам очень приятно, что сегодня мы представляем здесь, на международной выставке, не только свою продукцию, но и наш край. Я считаю, что мы его представили достойно, даже в виде тех наград, что получили", – прокомментировал генеральный директор ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод" Вадим Семагин.
"Немецкой делегации понравился наш квас, натуральный, живого брожения. Они очень заинтересовались, и мы обменялись контактами", – рассказала директор департамента продаж завода Евгения Михайлова.
Компания "Бочкари" участвует в международном форуме уже в третий раз. И каждый раз бочкаревские напитки получают высокие оценки экспертов и потребителей. Только в 2016 году безалкогольные коктейли, лимонады, минеральные воды попробовали жители 55 регионов страны. Напитки популярны в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Китае. В 2017 году компания планирует расширить географию поставок и наладить деловые отношения с новыми зарубежными партнёрами.
Комментарии
а пивко-то авённенькое...
- гость - 20 февраля 2017 г. 08:44 Такой же как и ты!!!
20.02.2017 08:50 - гость - Цыц!
Пиво ацтой - факт!
Да. Пивас у них уже давно не тот.
Хоть 1000 наград, пиво их пить нельзя. С него похмелье как с ацкой бурдамаги.
так они пивас с китайского порошка гонят.
да и квас получше есть....
Ща мельдоний найдут, и медали перейдут кока-коле. А пиво реально стало хуже.
так они пивас с китайского порошка гонят.
Быть того не может!!! В крае только натуральные продукты!!!
- гость - 20 февраля 2017 г. 08:50 - гость - 20 февраля 2017 г. 08:44 Такой же как и ты!!!
Да ладно ты не обижайся,пиво реально плохое, может на выставку они чего то там нормального повезли, но то что городе продается реальное авно. Конечно кому то и морковка конфета, когда надо быстро и дешево нажраться что бы торкнуло. А если любишь пиво то лучше в пабы Барнаульские заглянуть, дороговато пивко там, но зато вкусно...
в пабы Барнаульские Дык они же только в Англии пабы эти. Ну как себя подать любят.))))
БПЗ! БПЗ! БПЗ! все вместе...
20.02.2017 09:09 - гость - Конечно натуральные, туда натуральный спирт наливают, надо же чем то порошок крепить.
Закрыть компанию эту, а директора под суд за геноцид народа, я серьезно.
Представители завода, вы ж читаете комменты к этой статьи. Заметили, ни одного положительного пока нет. Что скажите?
Брал полторашку в прошлом году, посидеть вечерком , кино посмотреть, на утро чуть не сдох, последний раз такое похмелье было лет 20 назад после перебора 40 градусной жидкости. Пробовали жидкость с названием "квас", зря, пришлось вылить, к квасу это не имеет никакого отношения.
У них ОЧЕНЬ вкусный лимонад!!!
20.02.2017 09:34 Саныч Не ответят, или скажут что все брали не то и не там : ))))
У них ОЧЕНЬ вкусный лимонад!
лимонад хороший.... пока, пиво раньше тож хорошее было. Но стоит сказать что есть качественные лимонады на рынке.
Не ответят,
такое значит отношение к потребителям.
Саныч Их потребители тут не сидят. Их потребители это - "Нам бы чего подешевле, и покрепче".
20.02.2017 09:34 Саныч Представители завода, вы ж читаете комменты к этой статьи. Заметили, ни одного положительного пока нет. Что скажите?
Странно услышать нормальные отзывы от тех, кто до сих пор не умеет считать площадь в соседней теме, и пишет "скажите"
Да что они могут ответить? Разве что - #вивсеврете. Пиво действительно хр.
ень.
Странно услышать нормальные отзывы от тех, кто до сих пор не умеет считать площадь в соседней теме, и пишет "скажите" Не трожь Санича, здесь разговор про пиво. Или ты один из тех, кто из "паба".))
Аватарке Саныча Вот то-то мне и духу придает, Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!"
Крутые здесь алкаши собрались, умирающие с полторашки некрепкого пива. Может вам лучше соки пить?