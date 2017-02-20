В феврале в Москве состоялся международный форум "Продэкспо". Это одно из главных событий России в сфере продовольствия. В 2017 году на выставке Алтайский край представляли 20 компаний. Компания "Бочкари" приняла участие в выставке, у нее был один из самых больших и ярких стендов. Впервые на общем стенде компании работали представители компаний-дистрибьюторов завода в разных уголках страны – Краснодар, Сургут, Новосибирск, Кузбасс. Здесь же проходили дегустации для заинтересованных потребителей. Три "золота" и два "серебра" принесли компании напитки, которые выпускает "Бочкари".

Напитки-победители:

коктейль "Бронкс апельсин" – золотая медаль

квас нефильтрованный "Андреич домашний" – золотая медаль

газированный напиток "Тархун" – серебряная медаль

также отмечены наградами другие напитки бренда

"Нам очень приятно, что сегодня мы представляем здесь, на международной выставке, не только свою продукцию, но и наш край. Я считаю, что мы его представили достойно, даже в виде тех наград, что получили", – прокомментировал генеральный директор ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод" Вадим Семагин.

"Немецкой делегации понравился наш квас, натуральный, живого брожения. Они очень заинтересовались, и мы обменялись контактами", – рассказала директор департамента продаж завода Евгения Михайлова.



Компания "Бочкари" участвует в международном форуме уже в третий раз. И каждый раз бочкаревские напитки получают высокие оценки экспертов и потребителей. Только в 2016 году безалкогольные коктейли, лимонады, минеральные воды попробовали жители 55 регионов страны. Напитки популярны в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Китае. В 2017 году компания планирует расширить географию поставок и наладить деловые отношения с новыми зарубежными партнёрами.