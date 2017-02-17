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Житель Новосибирска, нелегально продававший рыбу из машины, решил дать взятку стражам порядка, однако не нашел мелких денег в "выручке". Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу УФССП РФ по Новосибирской области.

Отмечается, что неудачная попытка дачи взятки правоохранителям обернулась для продавца 30-кратным штрафом.

31-летний мужчина продавал замороженную рыбу из авто, не имея разрешения на торговлю, санитарной книжки и иных документов. Заметившие его полицейские пригласили новосибирца для составления административного протокола по факту "уклонения от исполнения административного наказания".

Мужчина предложил правоохранителям обойтись без протокола, объяснив, что у него есть выручка с продажи – 700 рублей. В ведомстве отметили, что из своей сумки торговец достал купюру номиналом 1000 рублей и попросил у полицейского 300 рублей сдачи.

Стражи порядка деньги брать не стали, а в отношении бизнесмена завели дело по факту покушения на дачу взятки. В итоге ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мужчина выплатил пока лишь 5 тысяч рублей, пообещав погасить оставшуюся сумму в скором времени.