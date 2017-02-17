Фото: anews.com
Житель Новосибирска, нелегально продававший рыбу из машины, решил дать взятку стражам порядка, однако не нашел мелких денег в "выручке". Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу УФССП РФ по Новосибирской области.
Отмечается, что неудачная попытка дачи взятки правоохранителям обернулась для продавца 30-кратным штрафом.
31-летний мужчина продавал замороженную рыбу из авто, не имея разрешения на торговлю, санитарной книжки и иных документов. Заметившие его полицейские пригласили новосибирца для составления административного протокола по факту "уклонения от исполнения административного наказания".
Мужчина предложил правоохранителям обойтись без протокола, объяснив, что у него есть выручка с продажи – 700 рублей. В ведомстве отметили, что из своей сумки торговец достал купюру номиналом 1000 рублей и попросил у полицейского 300 рублей сдачи.
Стражи порядка деньги брать не стали, а в отношении бизнесмена завели дело по факту покушения на дачу взятки. В итоге ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Мужчина выплатил пока лишь 5 тысяч рублей, пообещав погасить оставшуюся сумму в скором времени.
Комментарии
Так взятка была в размере 700 р знач 30 кратная это 21000 мужика в общем и тут обманули
Власть совсем совесть потеряла. Ну что можно взять с торговца рыбой на трассе? Или будет лучше если он без работы будет дома сидеть, попивая боярышник и кисель тв смотреть?
ТЕРРОРИСТА ПОЙМАЛИ! УРА! Сердюков с васильевой ржут под столом. Позор властям. Хотя, какая это власть, так, хапуги мелкие. Штрафное государство. И ещё хотят чтобы им налоги платили.
13:15 жги еще петросян