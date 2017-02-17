Фото: телеканал "Катунь 24"

Обследование дна Телецкого озера при помощи глубоководного телеуправляемого комплекса Falkon, который задействован в поисках вертолета Robinson, пока не дало результата.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, с помощью аппарата за минувшую ночь было обследовано более 260 тысяч квадратных метров. Работы велись на глубинах до 270 метров.

В экстренном ведомстве также уточнили, что в данный момент из-за погодных условий работы на воде приостановлены.

Читайте также: Дополнительное оборудование задействуют для поисков вертолета на Алтае

Напомним, что в поисковой операции в акватории Телецкого озера будет задействован гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900.

Информация о крушении вертолета Robinson появилась вечером 12 февраля. На борту, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

Читайте также: Лопасть вертолета обнаружили на Телецком озере во время поисков

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Поисковая операция проводится с раннего утра понедельника, 13 февраля.