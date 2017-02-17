Фото: телеканал "Катунь 24"
Обследование дна Телецкого озера при помощи глубоководного телеуправляемого комплекса Falkon, который задействован в поисках вертолета Robinson, пока не дало результата.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, с помощью аппарата за минувшую ночь было обследовано более 260 тысяч квадратных метров. Работы велись на глубинах до 270 метров.
В экстренном ведомстве также уточнили, что в данный момент из-за погодных условий работы на воде приостановлены.
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Напомним, что в поисковой операции в акватории Телецкого озера будет задействован гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900.
Информация о крушении вертолета Robinson появилась вечером 12 февраля. На борту, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Поисковая операция проводится с раннего утра понедельника, 13 февраля.
Комментарии
скажите раки в телецком есть?
В реале,родственникам 4-х погибших,хоронить будет некого..... С учётом сильных подводных течений и шторма на поверхности озера,шансы найти тела погибших-минимальны.....
Горы есть, значит и раки есть, иначе кому свистеть на этих горах?
А всадников там не видели? Говорят воины Ченгизхана там на дне стоят как живые. Просим выслать фото. А то спор идёт,носы уж скоро бить будем.Кто говорит есть,кто говорит нету.
Фальконом что ли искать этих воинов? Так не найдут.