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Суд приговорил барнаульскую пенсионерку к условному сроку за то, что она сдала на металлолом автомобиль своего соседа.

Как сообщили в краевой прокуратуре, на скамье подсудимых оказалась 72-летняя женщина. Ей инкриминировали кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение.

В надзорном ведомстве уточняют, что на участке вблизи от дома осужденной в гараже хранился автомобиль, принадлежащий мужчине, который ранее был соседом пенсионерки.

"Воспользовавшись длительным отсутствием хозяина, женщина открыла гараж и сообщила своему знакомому о том, что автомобиль принадлежит ей и она решила его сдать на металлолом", – сообщают в прокуратуре обстоятельства преступления.

В итоге знакомый пенсионерки помог отбуксировать машину в пункт приема металла. За машину женщина получила шесть тысяч рублей.

Между тем хозяин авто решил его продать и нашел покупателя. Однако к тому времени гараж уже был пуст. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Эксперты оценили рыночную стоимость автомобиля в 121 тысячу рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно. Также пенсионерка обязана возместить стоимость похищенного имущества.