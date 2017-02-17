Фото: пресс-служба Кремля
Президент России назвал естественным процессом ротацию губернаторского корпуса, которая реализуется в настоящее время в стране.
"Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся", – сказал глава государства на встрече с пятью бывшими губернаторами, которые совсем недавно объявили о досрочном уходе со своих постов.
"Наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни. За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Также президент высказал уверенность в том, что бывшие губернаторы смогут приложить свои силы и на других участках работы.
"Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем", – заверил глава государства.
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Напомним, за последние дни о досрочных отставках объявили главы пяти российских регионов. Среди них теперь уже бывшие руководители Бурятии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, Карелии – Вячеслав Наговицын, Виктор Басаргин, Сергей Митин, Олег Ковалев и Александр Худилайнен.
Комментарии
"Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся" И это сказал человек который уже 17 год с трона сойти не может?
Путин ставит ВРИО губернаторов 30-ти и едва 40-летних "либеральных" мальчиков. Страной начинает управлять поколение вскормленное исключительно на либеральных экономических концепциях, с опытом только капиталистическим - никакого социализма, который выжен каленным железом в новых, штампованных мозгах.
Россия обречена на либерализм (с) В.В.Путин.
Однако двойные стандарты: ротация губернаторов - естественный процесс, а ротация президентов - противоестественный что ли? Даёшь ротация президентов!
России не хватает естественного процесса ротации президентов вместе с их командами, потому что действующий президент уже доказал свою несостоятельность и в экономическом развитии России, и в консолидации общества, но при этом сделал все возможное для своей несменяемости. Но тут призывы и декларации как к самому президенту, так и к подавляющему большинству граждан, не имеют никакого смысла. Один боится расследований своей деятельности, если потеряет власть, а другие боятся "не было бы хуже". Всё, как у Салтыкова-Щедрина в "Истории одного города"
"Естественный процесс" в России - это обнищание населения при действующей власти.
Т.е. царь хороший, а бояре плохие? Так получается? Но он же сам этих людей назначил, сам в думе протолкнул, сам своими приказами назначал.
Что вы возмущаетесь? Не так давно была ротация президентов ))
"Естественная ротация" - это выборы. Когда слабый проигрывает, а сильный выигрывает и становится губернатором. А когда президент за полгода до выборов снимает одного, ставит и.о. своего, чтобы к нему успел привыкнуть народ региона, и потом он же чудесным образом побеждает на выборах - это ни разу не ротация. Разве что "неестественная".(с)
"Изменились в лучшую сторону" - это только слова, где факты? Я живу в одном из таких регионов, губернатора нам назначил Путин, регион оказался на последних местах. В чем благо для нас, для тех кто живёт под этими назначенцами?
Число трудовых бунтов в России выросло на треть. За июль-декабрь в целом по стране зарегистрировано 649 таких случаев - на 157 больше, чем в первой половине года. За 12 месяцев количество конфликтов, связанных с задержками и снижениями зарплат, массовыми сокращениями работников, переходами предприятий на неполное рабочее время, достигло 1141.
Административный кадровый голод.. От того, что кто то где то нагадил в одном месте, в другом от него меда не будет..
14:42, это в каком же регионе Вы живёте? Вот в Алтайском крае губернатора выбирают, а регион всё равно самый бедный.
Какому региону принесли пользу ушедшие в отставку главы регионов и в чём эта польза заключается?
Мдя... про ротацию михалываныч сболтнул не подумав
Массаж мозга 17 февраля 2017 г. 14:51
А что он делает подумав? Я про страну, а не ротенбергов...
Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube удалить опубликованный на канале оппозиционера Алексея Навального ролик, посвященный сравнению с реальностью предвыборных обещаний партии "Единая Россия" в 2002 году. В ведомстве сочли, что видео нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". "Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2003 году обещала в два раза сократить стоимость коммунальных услуг, обеспечить каждую семью собственным жильем, превратить Северный Кавказ "в туристическую и курортную "Мекку" России", а также сделать страну лидером мировой политики и экономики к 2017 году. При этом, согласно манифесту партии, уже в 2005 году каждый гражданин должен был начать получать свою долю от использования природных богатств.
а ротация президентов?)