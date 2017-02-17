Фото: пресс-служба Кремля

Президент России назвал естественным процессом ротацию губернаторского корпуса, которая реализуется в настоящее время в стране.

"Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся", – сказал глава государства на встрече с пятью бывшими губернаторами, которые совсем недавно объявили о досрочном уходе со своих постов.

"Наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни. За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Также президент высказал уверенность в том, что бывшие губернаторы смогут приложить свои силы и на других участках работы.

"Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем", – заверил глава государства.

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Напомним, за последние дни о досрочных отставках объявили главы пяти российских регионов. Среди них теперь уже бывшие руководители Бурятии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, Карелии – Вячеслав Наговицын, Виктор Басаргин, Сергей Митин, Олег Ковалев и Александр Худилайнен.