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Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные?

, ИА "Амител", Мария Трубина
День рождения "Ласки", бесплатные уроки танцев, кинопремьеры недели и другие развлечения этих выходных

Фото: Мария Трубина

В субботу можно посетить бесплатные мастер-классы по танцам. В студии "Амигос" на Ползунова, 34 с 13:00 до 16:00 пройдут уроки по клубному хастлу, аргентинскому танго, современной хореографии и хип-хопу. Предварительная запись по телефону +7 (3852) 57-16-96.

В 18:00  в ДК Барнаула начинающие и опытные команды КВН города Барнаула, Бийска и Новосибирской области поборются за "Кубок Молодого избирателя – 2017". Зрителей ждут первоклассные шутки, зажигательные выступления команд, а также специальные конкурсы, розыгрыши и тематическая фотозона.

В Молодежном театре Алтая 18 февраля покажут "Бег" по произведению Михаила Булгакова, в музкомедии – исторический мюзикл "Ползунов", а в драме – жестокий романс "Без вины виноватые".

19 февраля свой день рождения отметит барнаульский приют для животных "Ласка".  В честь своего 15-летия здесь устроят грандиозный праздник с собаками, лошадьми и дикими животными. Мероприятие пройдет в краевом детском экологическом центре (улица Парковая, 7). С 12:00 до 16:00 можно будет покататься на собачьей упряжке, на лошадях, а также покормить диких животных и пройтись по огромной уникальной оранжерее. Желающие смогут сфотографироваться с борзыми, хаски, лайками, дворняжками и ручным енотом. В программе также торжественный поздравительный концерт и выступление дрессированных собак.

"Ласка" также приглашает всех, кто когда–либо брал животное из приюта, прийти на день рождения вместе со своим питомцем. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (3852) 57-35- 57, +7 (909) 501-25-79, +7 (903) 948-36-03.

В воскресенье на сцене драмы расскажут историю о настоящей женщине по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович "Жанна", в музкомедии покажут спектакль "Ползунов".

В кинотеатрах барнаульцев ждут премьерные фильмы. Среди них картина "Великая стена" – своеобразная трактовка истории, в которой на Китай нападают загадочные мифические существа, российская комедия "Гуляй, Вася!", мультфильм – участник Каннского кинофестиваля "Красная черепаха" и немецкая трагикомедия "Несмотря ни на что".

Детей можно сводить в музкомедию на Бэби-театр, в субботу в 11:00 здесь начнется программа "Музыка из шкафа", а в воскресенье пройдет интермедийное представление для малышей "Мой добрый папа", в МТА 19 февраля по мотивам восточных сказок "Тысяча и одна ночь" покажут музыкальный спектакль "Синдбад-мореход". В театре кукол "Сказка" для юных зрителей состоятся показы "Красной шапочки" и "Волшебного колечка".

 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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