Как стало известно порталу Amic.ru, сегодня, 17 февраля, в Барнаул поступили лекарства для ВИЧ-инфицированных людей. Препараты пришли на государственное предприятие "Аптеки Алтая". К вечеру лекарства доставят в краевой центр СПИД. Далее их будут отпускать больным.

"Пришло все необходимое лекарство, какого не было в Алтайском крае. На месяц препаратов точно хватит. Это примерно до середины марта. Далее пройдут конкурсные процедуры, уже на март будут разыграны аукционы", – рассказала Amic.ru заместитель министра по здравоохранению региона Елена Кравец.

Напомним, как уже сообщал наш портал, больные ВИЧ-инфекцией из многих регионов России жаловались на нехватку специальных препаратов. Алтайский край не стал исключением. Шесть пациентов из Бийска заявили, что они не получили необходимый препарат. В Барнауле с похожими жалобами обратились еще четыре человека. Они сообщили о том, что получили только два препарата из трех.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура в начале текущей недели заявила, что ранее регион мог куда оперативнее решать эти вопросы. "Мы могли производить закупки незначительными объемами. Теперь торги будут едиными для всей России. Это огромное количество средств и препаратов", – подчеркнула Капура.

Лекарство ВИЧ-инфицированным могут начать выдавать уже сегодня. Это касается тех пациентов, которые живут в Барнауле. С понедельника, 20 февраля, препараты начнут получать все, кто в них нуждается.

В региональном минздраве Amic.ru также сообщили, что беременные женщины и дети полностью "прикрыты" препаратами. До конца апреля для этих групп пациентов хватает запаса лекарства на 17 миллионов рублей. В основном поступившие препараты будут получать взрослые граждане.

"Дальше разыграются аукционы, мы заключим контракты, и уже с середины марта примерно до середины апреля будут у нас новые поставки тех же лекарств. Так сложилось: чтобы ускорить процесс поступления препарата в край, мы пошли на краткосрочные процедуры. Аукционы будут разыгрываться каждый месяц. Минздрав России пообещал, что конкурсы будут также проведены. Они также ускорились. Потому что примерно такая ситуация во всех регионах страны. Соответственно, в апреле или в мае мы получим по централизованным закупкам препараты", – добавила Елена Кравец.