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Две девушки, которых обвиняют в истязаниях и убийствах кошек и собак в Хабаровске, полностью признали свою вину во время расследования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокурора отдела управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Игоря Острянина.

По его словам, живодерки дали признательные показания после того, как было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Острянин подчеркнул, что девушки раскаиваются в своих деяниях, суд должен учесть их отношение.

Также прокурор добавил, что проведенная в Хабаровске комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у девушек нет и не было каких-либо психических расстройств, слабоумия или иных болезненных состояний психики.

По словам Острянина, в действиях обвиняемых "имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии". Он отметил, что девушки "в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего".

Напомним, уголовное дело хабаровских живодерок направлено в суд. Их обвиняют в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти либо вражды.

По данным следствия, две несовершеннолетние девушки летом минувшего года в Хабаровске издевались над животными и убивали их. Всего девушки убили 15 представителей животного мира, среди которых были кошки, собаки, а также птицы.

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Факт насилия над животными вызвал широкий общественный резонанс. Зоозащитники в более чем 70 российских городах провели пикеты и митинги с требованием справедливого наказания для живодерок, а также ужесточения санкций статьи "Жестокое обращение с животными".