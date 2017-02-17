Фото: vk.com/barneos22

Большегрузные автомобили, столкнувшиеся с проблемами при подъеме на возвышенные участки дорог, осложнили транспортную проблему в Барнауле, который живет сегодня в условиях снегопада.

Очевидцы сообщают, что фуры не могут подняться в гору в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Кулагина.

Подобная ситуация наблюдается при въезде в нагорную часть краевой столицы и на других участках.

Читайте также: Водителей в Барнауле призывают пересесть на общественный транспорт

Напомним, что ГИБДД в пятницу, 17 февраля, обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах в условиях непогоды и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.