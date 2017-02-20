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Правда о стоимости имплантации зубов

, ИА "Амител"
Главный врач Международного центра имплантологии iDent рассказал о наиболее распространенных заблуждениях пациентов

Клиника — не торговая лавка, пациент – не покупатель, а врач — не коммерсант.

Когда речь идет об имплантации зубов – услуге серьезной и недешевой, совершенно естественно желание пациента понять, что он в итоге получит, сколько заплатит и какие гарантии даст на работу клиника. Однако не всегда то, что он понял из рекламы или первоначального разговора с доктором, совпадает с реальностью.

О наиболее распространенных заблуждениях, которые дорого обходятся пациентам, и том, как их избежать, рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, более известную как "зубы за один день", после 20-летней практики в Израиле.

Скидки в медицине — это в каком-то смысле девальвация профессии врача. В клинике iDent их не бывает — это принципиальная позиция. Клиника — не торговая лавка, а врач — не коммерсант. Михаил Тодер с полной ответственностью, как главный врач и соучредитель клиники, рассказал, что скидок просто так не бывает. Скидки чаще всего даются за счет чего-то. Либо сразу устанавливается высокая цена, чтобы потом сделать "скидку" (по сути, ту цену, которая устроит клинику), либо скидка делается за счет ухудшения качества услуги (более дешевые материалы), либо можно не полностью донести информацию до пациента, сказать: вот тебе скидка, а затем предложить услугу, которая якобы неотъемлемо связана с тем, что ему сделали, либо клиника делает скидку за счет своего заработка, но это бывает крайне редко и вызывает логичный вопрос: зачем? Чтобы не иметь возможности достойно оплачивать работу своих специалистов? Или не иметь возможности отправить докторов на обучение? Или чтобы не иметь возможности обновлять оборудование, приобретать качественные материалы?

Самое простое, на чем ловят пациента, — это говорят ему, что имплантат стоит столько-то рублей. Обычно это совсем небольшая сумма, например 8000 рублей. Пациент мысленно умножает эту цифру на количество отсутствующих зубов и думает, что во столько ему и обойдется имплантация. А позже может выясниться, что кроме имплантата надо заплатить за операцию, слепки, коронки, анестезию и прочие сопутствующие работы и материалы, которые стоят намного дороже, чем сам имплантат. Конечная стоимость в результате сильно отличается от той, на которую рассчитывал пациент. Для клиники iDent такой подход неприемлем – здесь пациенту называют окончательную стоимость имплантации и прописывают ее в договоре. Клиент может быть на 100 % уверен, что в дальнейшем цена не увеличится.

Имплантация по протоколу немедленной нагрузки, которая выполняется при отсутствии двух и более рядом стоящих зубов, как правило, занимает один день (иногда два-три дня) — за один день можно поставить зубы и в этот же день начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

iDent дает гарантию на имплантацию – на имплантаты вместе с работой – 3 года. Один год – на конструкцию и три года – на имплантаты. Если за это время с имплантатом что-то произошло, то и имплантат, и операция, со всеми сопутствующими манипуляциями обойдутся пациенту совершенно бесплатно. Гарантия прописывается в договоре.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Международный центр имплантологии, клиника iDent: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3
Телефон: 8 (383) 207-55-77
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
Сайт: www.ident-implant.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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