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Американские ученые заявили, что через два года на Земле снова появятся мамонты. Об этом сообщает портал Svopi.ru, ссылаясь на слова специалистов во время отчета перед спонсорами на собрании ассоциации содействия развитию науки в США.

Биологи собираются провести уникальный эксперимент по созданию гибридного эмбриона азиатского слона и мамонта. Подчеркивается, что первые гибриды больше будут похожи на слонов с густой шерстью, маленькими ушами и слоновьими бивнями.

Ученые уже дали название новому виду необычного и морозоустойчивого животного – mammophant (от английского mammoth – мамонт и elephant – слон).

Портал отмечает, что ранее специалисты выявили почти полную идентичность геномов азиатских слонов и мамонтов. Затем они перенесли ДНК мамонта в ДНК слона. По словам биологов, теперь они могут создать эмбрион гибрида.

Целью эксперимента биологов является возрождение мамонтов, вымерших свыше четырех тысяч лет назад, а также сохранение вида азиатских слонов, которые находятся на грани вымирания.