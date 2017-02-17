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Движение для всех видов транспорта ограничили в пятницу, 17 февраля, в Алтайском крае из-за непогоды еще на одной региональной автодороге.

Как сообщили в Алтайавтодоре, принято решение о перекрытии трассы К-21 "Рубцовск – Угловское – Михайловское" в границах Рубцовского района от Рубцовска до села Вторые Коростели.

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Ранее, напомним, из-за снегопадов, метелей и плохой видимости движение было ограничено на К-03 "Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области" на участке от Рубцовска до Змеиногорска.