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Кино на выходные: мутанты, "Va-банк" и "Человек-паук"

, ИА "Амител"
Помогаем определиться, что посмотреть 18 и 19 февраля по телевизору

Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить по телевизору. Рассказываем, что смотреть 18 и 19 февраля.

"Va-банк"

О чем фильм

История студента колледжа Ричи, погруженного в мир азартных игр онлайн. Когда удача изменяет ему, он отправляется в Коста-Рику, чтобы помериться силами с настоящим асом игрового бизнеса. Тот видит в Ричи родственную душу и вводит его в свою игру. Однако Ричи не подразумевал, что его новый приятель окажется настоящим мафиози.

Почему стоит смотреть

Довольно проходная и предсказуемая картина, которую стоит смотреть, прежде всего, ради исполнителей главных ролей — Бена Аффлека и Джастина Тимберлейка. Режиссер Брэд Фурман известен такими работами, как "Линкольн для адвоката", "Афера под прикрытием", и вообще любит снимать про околокриминальный мир. Не самый плохой вариант для субботнего вечера.

Где и когда смотреть

Суббота, 18 февраля, в 23-00 на канале "Первый"

"Властелин колец: Две крепости"

О чем фильм

Вторая часть экранизации романа Джона Толкиена. По сюжету, после распада Братства Фродо и Сэм продолжат свое путешествие в Мордор, пока армия Сарумана готовится вступить в бой за Средиземье.

Почему стоить смотреть

"Властелин колец" — одна из величайших саг в истории мирового кино. Питер Джексон снял настоящий шедевр нашего времени, просмотр которого вызовет у вас бурю эмоций.

Где и когда смотреть

Суббота, 18 февраля, в 21-00 на канале "Рен-ТВ"

"Танго и Кэш"

О чем фильм

Герои фильма — Танго и Кэш. Эти соперничающие друг с другом копы обладают одной общей чертой: каждый думает, что он самый лучший, и каждый имеет бесспорные доказательства этого.

Почему стоит смотреть

Один из самых успешных фильмов в американской карьере Андрея Кончаловского. "Танго и Кэш" — довольно бодрый боевик эпохи конца 80-х годов со Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главных ролях.

Где и когда смотреть

Суббота, 18 февраля, в 17-00 на канале "ТВ-3"

"Люди Икс: Дни минувшего будущего"

О чем фильм

В недалеком будущем мутанты стали близки к истреблению роботами-охотниками. Единственная надежда для мутантов выжить — предотвратить череду роковых событий, приведших к появлению Стражей. С помощью своих способностей Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело в 1973 год.

Почему стоит смотреть

Франшиза Брайана Сингера "Люди Икс" одна из лучших в жанре супергеройского кино. Второй фильм "новой" трилогии о мутантах с молодыми Доктором Ксавье и Магнето "Дни минувшего будущего", безусловно, оставит приятное впечатление от выходных.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 19 февраля, в 16-30 на телеканале ТНТ

"Человек-паук 1, 2, 3"

О чем фильм

Трилогия о школьнике Питере Паркере, которого укусил паук, и он стал обладать сверхспособностями.

Почему стоить смотреть

Все три фильма Сэма Рэйми про "Человека-Паука" с Тоби Магуаером в главной роли подряд. Идеальный день, чтобы провести фанатам героя у телевизора.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 19 февраля, с 16.30 по 23.45 на канале СТС.

 


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