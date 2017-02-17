Диетологи и гастроэнтерологи убедили нас в том, что по утрам завтракать обязательно, а наедаться перед самым сном – плохая затея. Но далеко не всем известно, с каких продуктов стоит начинать свой день. Да и зачастую после ужина без перекуса не обходится. Что и когда можно съесть, чтобы было только на пользу, смотрите в нашей инфографике.

Для увеличения картинки нажмите на нее.