Диетологи и гастроэнтерологи убедили нас в том, что по утрам завтракать обязательно, а наедаться перед самым сном – плохая затея. Но далеко не всем известно, с каких продуктов стоит начинать свой день. Да и зачастую после ужина без перекуса не обходится. Что и когда можно съесть, чтобы было только на пользу, смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
Т.е. алкоголь только утром и днем?
Апельсины по утрам всё - таки можно или нет?
Бред это хорошо, посреди бреда где-то барахтается истина. особенно нравятся бананы с их магнием
Када бухаю, сплю как младенец, нестыковочка однако
А ничего, что сухофрукты одновременно указаны как продукт запрещенный к употреблению на ночь и рекомендованный к вечернему перекусу? Что-то диетологи перемудрили, видимо алкоголь они пьют не утром и на ночь, а во сне!
Спешу извиниться перед диетологами, сразу не заметил, что составили инфографику сотрудники Амител! Что же, уважаемые редакторы, смотрите, что печатаете! И, кстати, про орехи тоже!!!
кофе с утра пить не могу- тремор зато пью на ночь - никакой бессонницы
Бананы - из-за большого кол-ва МАГНИЯ увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. ============================================== АМИК! Вы соображаете, что вы публикуете?
БОльшая часть приобретенной кардиологической патологии имеет отношение к ДЕФИЦИТУ магния. Врачи препараты магния выписывают страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а вы пишите, что магний вызывает сердечно-сосудистые заболевания.
сухофрукты и орехи нельзя есть на ночь, но можно на вечерний перекус. вот и верь вам после этого
а в бананьях ещё полезный для сердца калий