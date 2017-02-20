Знакомство с объектами компании началось с новой постройки на улице Крупской, 86, куда совсем недавно переехал офис компании. Дом располагается в центре города, в тихом и уютном районе. Его отличительная особенность – наличие только двух- и трехкомнатных квартир, в том числе и евроформата с большой кухней-гостиной. Удобное расположение дома, отличные видовые характеристики квартир, отделка "под ключ" – все, что необходимо для принятия решения о покупке квартиры.

После небольшой обзорной экскурсии по новому офису и дому Екатерина Хрущёва – начальник отдела продаж – предложила нам познакомиться с их кварталами. Крупнейший из проектов компании – квартал "Лазурный" – интересен и тем, что в одном из сданных домов на первом этаже располагается шоу-рум. "Жилищная инициатива" дает возможность каждому желающему побывать в своей будущей квартире и представить ее обстановку. А сформированная внутри квартала и вокруг него инфраструктура дает совершенно полное представление о районе проживания. Рядом с микрорайоном "Лазурный" ведется активное строительство квартала "Лазурный 2", в котором будет и свой детский сад, и школа. Традиционно в микрорайоне запланированы детские и спортивные площадки, озеленение и благоустройство, коммерческие площади на первых этажах и гаражные комплексы.

Квартал "Дружный" скоро пополнит список завершенных объектов, его также показали гостям на экскурсии. Микрорайон практически полностью заселен, уже работает детский сад и другие учреждения для дошколят, на первых этажах разместились магазинчики, аптеки, парикмахерские. А в самом центре строится, пожалуй, самый долгожданный для жителей объект – новая современная школа с бассейном и футбольным полем.

Шла речь и о уже построенных объектах. Так, по словам Екатерины Хрущёвой, уже практически закончено строительство микрорайона "Невский". В активе компании есть такие завершенные проекты, как кварталы "2000", "Мизюлинская роща", "Солнечная поляна" и многочисленные объекты точечной застройки по городу. Всего за 19 лет работы "Жилищная инициатива" ввела в эксплуатацию более 800 тыс. квадратных метров жилья.

Сейчас компания активно ведет строительство не только в Индустриальном районе, но и в центре города. Рядом с домом на Крупской, 86 "Жилищная инициатива" возводит новый микрорайон — "Димитровские горки". Он будет состоять из нескольких жилых домов, в том числе 25-этажной высотки, подземного паркинга и благоустроенных прилегающих территорий. В этом, как и в других своих проектах, компания реализует один из основополагающих принципов своей работы – наряду с жилыми домами строить и объекты социальной инфраструктуры.