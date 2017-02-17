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В заливе Кука, в нескольких километрах от берегов Аляски, произошла утечка газа из подводного газопровода, сообщает в пятницу, 17 февраля, ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, газ вытекал в течение десяти дней из трубопровода диаметром 20 см, расположенного на 24-километровой глубине. Водолазы не могут добраться до места повреждения и ликвидировать утечку из-за плавучего льда.

Агентство также уточняет, что газ доставляется с берега на четыре буровые платформы, которые находятся в заливе.

Инцидент не представляет особой опасности для жителей штата, но произошедшее может стать большой угрозой для обитателей моря. В частности, утечка может угрожать белухам, так как находится в районе их постоянного обитания, добавляет "Интерфакс".

Сотрудники департамента охраны окружающей среды Аляски выясняют причины происшествия.