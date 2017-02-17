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План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате паводка, утвердил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

"Документом утвержден план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2017 года", – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В плане оговаривается, что до 1 апреля в регионе должна быть осуществлена сколка льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов. Кроме того, необходимо провести очистку водопропускных труб под дорогами, проверить линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного затопления.

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Местным властям поручено создать необходимый резерв горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Также на местах необходимо провести работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод.

Кроме того, в план включены мероприятия по обеспечению сохранности жилого фонда и инженерно-технических коммуникаций.

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До конца марта в крае завершат подготовку дежурных команд взрывников для подрыва льда на реках. К началу апреля также подготовят места на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей.

Напомним, паводок в текущем году обещает быть очень сложным ввиду огромного количества снега в горах Алтая. Проблемами может обернуться как первая, так и вторая волна паводка.

