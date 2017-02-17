Алтайский край попал в пятерку регионов России, где дешевле всего приготовить блины на Масленицу.

Как сообщает Agro2b.ru, авторы исследования рассчитывали стоимость продуктов, необходимых для приготовления 30 блинов: 1 литр молока, 2 яйца, 400 граммов пшеничной муки, 40 миллилитров подсолнечного масла, 2 столовых ложки сахара, соль.

Самые бюджетные блины смогут приготовить жители Республики Татарстан. В этом году их стоимость составит около 68 рублей 23 копеек. В сравнении с прошлыми показателями блины в республике подорожали на 1 рубль 32 копейки из-за общего увеличения цен на все требуемые ингредиенты.

Алтайский край занял в рейтинге почетное пятое место. За 70,18 рубля можно испечь 30 блинов. По этому показателю наш регион лучший в Сибири. Также в первую пятерку попали Рязанская, Оренбургская области и Республика Мордовия.

Самыми дорогими оказались блины в Приморском крае (121 рубль на 30 блинов), Камчатском крае, а также Ямало-Ненецком АО.