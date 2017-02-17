Алтайский край попал в пятерку регионов России, где дешевле всего приготовить блины на Масленицу.
Как сообщает Agro2b.ru, авторы исследования рассчитывали стоимость продуктов, необходимых для приготовления 30 блинов: 1 литр молока, 2 яйца, 400 граммов пшеничной муки, 40 миллилитров подсолнечного масла, 2 столовых ложки сахара, соль.
Самые бюджетные блины смогут приготовить жители Республики Татарстан. В этом году их стоимость составит около 68 рублей 23 копеек. В сравнении с прошлыми показателями блины в республике подорожали на 1 рубль 32 копейки из-за общего увеличения цен на все требуемые ингредиенты.
Алтайский край занял в рейтинге почетное пятое место. За 70,18 рубля можно испечь 30 блинов. По этому показателю наш регион лучший в Сибири. Также в первую пятерку попали Рязанская, Оренбургская области и Республика Мордовия.
Самыми дорогими оказались блины в Приморском крае (121 рубль на 30 блинов), Камчатском крае, а также Ямало-Ненецком АО.
Комментарии
ДА! Ужасно "большое" достижение! Героев России давать за это будут?
Думал, что это перпост из Алтапресса: "Алтайский край возглавил рейтинг регионов по числу душевнобольных в РФ", "душевнобольных" при быстром чтении похоже на "дешевых блинов". Зрение неважное, старость.
Блины надо самим печь а не готовыми покупать
что-то не знаю.... молоко стоит 50 р за литр. а к блинам еще сметана нужна и масло сливочное. и электроэнергию забыли
Позитифф! Хорошее всегда с малого начинается ))
ой, помню программа была, в которой анализировали цены товаров. например пачка масла на Алтае 50.33 а в Москве 72.61 я подозревал, что у них есть таблица с коэффициентами на все случаи жизни они в одном регионе смотрят цену, а потом перемножают, получая цены везде
Дешево, потому что соду забыли. И масло сливочное не 50 руб.
Спасибо карлину, если бы не горнозаводской и медицинские кластеры не видать бы нам дешёвых блинов, импортозамещение в действии, раньше до продуктового эмбарго, блины ведь из ЕС ввозили
- гость - 17 февраля 2017 г. 17:34 Дешево, потому что соду забыли. И масло сливочное не 50 руб. --- так и программа то давно была. чисто в качестве примера