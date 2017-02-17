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Алтайский край вошел в пятерку регионов с самыми дешевыми блинами

, ИА "Амител"
Самые дешевые блины пекут в нашем регионе

Алтайский край попал в пятерку регионов России, где дешевле всего приготовить блины на Масленицу.

Как сообщает Agro2b.ru, авторы исследования рассчитывали стоимость продуктов, необходимых для приготовления 30 блинов: 1 литр молока, 2 яйца, 400 граммов пшеничной муки, 40 миллилитров подсолнечного масла, 2 столовых ложки сахара, соль.

Самые бюджетные блины смогут приготовить жители Республики Татарстан. В этом году их стоимость составит около 68 рублей 23 копеек. В сравнении с прошлыми показателями блины в республике подорожали на 1 рубль 32 копейки из-за общего увеличения цен на все требуемые ингредиенты.

Алтайский край занял в рейтинге почетное пятое место. За 70,18 рубля можно испечь 30 блинов. По этому показателю наш регион лучший в Сибири. Также в первую пятерку попали Рязанская, Оренбургская области и Республика Мордовия.

Самыми дорогими оказались блины в Приморском крае (121 рубль на 30 блинов), Камчатском крае, а также Ямало-Ненецком АО.

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Комментарии

17.02.2017 16:38
- гость -

ДА! Ужасно "большое" достижение! Героев России давать за это будут?

0  0
17.02.2017 16:44
- гость -

Думал, что это перпост из Алтапресса: "Алтайский край возглавил рейтинг регионов по числу душевнобольных в РФ", "душевнобольных" при быстром чтении похоже на "дешевых блинов". Зрение неважное, старость.

0  0
17.02.2017 16:47
- гость -

Блины надо самим печь а не готовыми покупать

0  0
17.02.2017 17:03
- гость -

что-то не знаю.... молоко стоит 50 р за литр. а к блинам еще сметана нужна и масло сливочное. и электроэнергию забыли

0  0
17.02.2017 17:25
1

Позитифф! Хорошее всегда с малого начинается ))

0  0
17.02.2017 17:26
- гость -

ой, помню программа была, в которой анализировали цены товаров. например пачка масла на Алтае 50.33 а в Москве 72.61 я подозревал, что у них есть таблица с коэффициентами на все случаи жизни они в одном регионе смотрят цену, а потом перемножают, получая цены везде

0  0
17.02.2017 17:34
- гость -

Дешево, потому что соду забыли. И масло сливочное не 50 руб.

0  0
17.02.2017 17:36
- гость -

Спасибо карлину, если бы не горнозаводской и медицинские кластеры не видать бы нам дешёвых блинов, импортозамещение в действии, раньше до продуктового эмбарго, блины ведь из ЕС ввозили

0  0
17.02.2017 17:47
- гость -

- гость - 17 февраля 2017 г. 17:34 Дешево, потому что соду забыли. И масло сливочное не 50 руб. --- так и программа то давно была. чисто в качестве примера

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