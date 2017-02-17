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Сотрудники магазина автотоваров North Vic Engines в городе Кобрам (Австралия) сняли на видео схватку красноспинного паука (Latrodectus hasselti) и сетчатой коричневой змеи. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на Mashable.

Отмечается, что пауку удалось опутать змею в паутину, а затем нанести ей смертельный укус в спину.

Сотрудники магазина подписали ролик следующим образом: "Сегодня нас посетила с визитом маленькая змея. Повезло, что наш красноспинный паук нашёл и убил его для нас!".

Издание отмечает, что укус данного паука настолько ядовит, что доза оказалась бы смертельной и для человека.

Позже сотрудники австралийского магазина разместили еще один ролик под названием "Для всех хейтеров!". Он был посвящен тем людям, которые решили, что в оригинальном ролике змею подвесили на крючок вместо паутины.

Один из сотрудников Брентон Майер отметил, что в минувшем году в магазине произошла аналогичная ситуация, и тогда также победил паук. "Это довольно распространено в нашей стране. У нас много пауков и змей, так что это вполне нормально", — приводит его слова издание.

Подчеркивается, что красноспинный паук находится на четвертой строчке в списке самых смертоносных пауков мира. Его противник же занимает второе место в рейтинге опаснейших змей.