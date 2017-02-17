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Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы банка Германа Грефа во время конференции "Инновации рынка недвижимости".

"На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на 1 процентный пункт", – цитирует агентство главу Сбербанка.

Уточняется, что ставка при покупке недвижимости у застройщиков будет равна 10,9%, а при покупке жилья на вторичном рынке – от 10,75 до 12,25%.

РИА Новости добавляет, что в минувшем году банки РФ увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 27% — до 1,47 триллиона рублей. Этот показатель стал вторым по величине (после 2014 года) за всю историю наблюдений.