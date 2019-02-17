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В семье не без Пэрис: главной светской львице планеты исполняется 38 лет

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru публикует фотоподборку ко дню рождения американской дивы

Фото из открытых источников

Американская дива Пэрис Хилтон, неоднократно удостаивавшаяся звания главной светской львицы планеты, 17 февраля празднует свое 38-летие.

Пэрис успела опробовать себя в разных амплуа — актрисы, телеведущей, фотомодели, дизайнера и певицы. Причем, как правило, любая ее деятельность так или иначе отмечается скандалами.

При этом Хилтон является представительницей одной из самых известных и статусных семей США. Прадед Пэрис — Конрад Хилтон – основатель сети отелей Hilton. Однако американскую диву называют не иначе как "бывшей наследницей семейного бизнеса".

Судя по всему, она не сможет рассчитывать на огромные состояния своей семьи, поскольку, как сообщали СМИ, дед Пэрис Бэррон Хилтон принял решение не передавать состояние своей оскандалившейся внучке.

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Данная фотоподборка была впервые опубликована на Amic.ru 17 февраля 2017 года 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.02.2017 17:30
- гость -

Профукает всё, ясен-красен.

0  0
17.02.2017 17:32
- гость -

А левый глаз чего не открывается?
36 и никому не нужна...

0  0
17.02.2017 17:35
- гость -

разок отперисить можно

0  0
17.02.2017 17:58
- гость -

- гость - 17 февраля 2017 г.
17:35
разок отперисить можно

Если только с пакетом бумажным на голове, и то только по-пьяни ))))

"Светская львица", .... То же самое что и морская свинка - ничего общего ни с морем, ни со свиньёй....

0  0
20.02.2017 08:30
- гость -

Обычная брызгалка!

0  0
17.02.2018 08:10
- гость -

ну у нее в архиве фото и поинтереснее есть...

0  0
17.02.2018 09:29
- гость -

Красавица. Мировая звезда. Любимица миллионов. На зависть неудачникам и обладателям вислозадых бабенок.

0  0
17.02.2018 10:40
- гость -

А "дива" - это как?

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