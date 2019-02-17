Фото из открытых источников

Американская дива Пэрис Хилтон, неоднократно удостаивавшаяся звания главной светской львицы планеты, 17 февраля празднует свое 38-летие.

Пэрис успела опробовать себя в разных амплуа — актрисы, телеведущей, фотомодели, дизайнера и певицы. Причем, как правило, любая ее деятельность так или иначе отмечается скандалами.

При этом Хилтон является представительницей одной из самых известных и статусных семей США. Прадед Пэрис — Конрад Хилтон – основатель сети отелей Hilton. Однако американскую диву называют не иначе как "бывшей наследницей семейного бизнеса".

Судя по всему, она не сможет рассчитывать на огромные состояния своей семьи, поскольку, как сообщали СМИ, дед Пэрис Бэррон Хилтон принял решение не передавать состояние своей оскандалившейся внучке.

Данная фотоподборка была впервые опубликована на Amic.ru 17 февраля 2017 года