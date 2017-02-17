Барнаульская гордума на сессии в пятницу, 17 февраля, утвердила схему одномандатных избирательных округов к выборам БГД в сентябре 2017 года. В Барнауле осталось 20 округов.
Выборы депутатов БГД седьмого созыва состоятся 10 сентября 2017 года по смешанной системе. Будет избрано 20 депутатов по 20 одномандатным округам и 20 по муниципальному избирательному округу.
Та же система применялась и на прошлых выборах в 2012 году. Новая нарезка будет действовать 10 лет.
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Список одномандатных округов с количеством избирателей на каждом
|
Номер
округа
|
Перечень административно-территориальных единиц, входящих в округ
|
Число избирателей
|
1
|
Железнодорожный район (часть)
|
24002
|
2
|
Железнодорожный район (часть)
|
23801
|
3
|
Железнодорожный район (часть)
|
25433
|
4
|
Индустриальный район (часть)
|
26840
|
5
|
Индустриальный район (часть)
|
27744
|
6
|
Индустриальный район (часть)
|
28139
|
7
|
Индустриальный район (часть)
|
27138
|
8
|
Индустриальный район (часть)
|
27052
|
9
|
Индустриальный район (часть)
|
26154
|
10
|
Ленинский район (часть)
|
26857
|
11
|
Ленинский район (часть)
|
26257
|
12
|
Ленинский район (часть)
|
27857
|
13
|
Ленинский район (часть)
|
27581
|
14
|
Октябрьский район (часть)
Железнодорожный район (часть)
|
25036
|
15
|
Октябрьский район (часть)
|
24430
|
16
|
Октябрьский район (часть)
|
24133
|
17
|
Центральный район (часть)
|
23604
|
18
|
Центральный район (часть)
|
23915
|
19
|
Центральный район (часть)
|
24886
|
20
|
Центральный район (часть)
|
24076
Какие улицы города входят в тот или иной округ, смотрите здесь.
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