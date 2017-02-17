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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ может стать символом примирения народа. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Высшего церковного совета РПЦ, пишет ТАСС.

"Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения", – цитирует агентство слова патриарха во время выступления в Храме Христа Спасителя.

Напомним, что петербургское правительство объявило о решении передать Исаакиевский собор в январе текущего года. Противники этого подали иск к Смольному, в котором оспорили решение властей города, но суд отказал в принятии иска в производство.

Созданную в интернете петицию против передачи Исаакия РПЦ подписали свыше 200 тысяч человек, отмечает агентство. Также в Петербурге прошел ряд митингов протеста, в последнем из которых участвовало порядка двух тысяч человек.

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Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся каждый день. Исаакий охраняется на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В текущем году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы посетило около 18 тысяч человек, к тому же за это время в соборе побывало 3,9 миллиона туристов.

Кирилл отметил, что РПЦ сможет провести все реставрационные работы за счет сохранения платных экскурсий и продажи билетов на колоннаду собора, откуда открывается хороший вид на город. При этом общий вход будет бесплатным.

По подсчетам РПЦ, данных денег хватит, чтобы полностью обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в тех объемах, в которых они проводились за последние десять лет.