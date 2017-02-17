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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ может стать символом примирения народа. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Высшего церковного совета РПЦ, пишет ТАСС.
"Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения", – цитирует агентство слова патриарха во время выступления в Храме Христа Спасителя.
Напомним, что петербургское правительство объявило о решении передать Исаакиевский собор в январе текущего года. Противники этого подали иск к Смольному, в котором оспорили решение властей города, но суд отказал в принятии иска в производство.
Созданную в интернете петицию против передачи Исаакия РПЦ подписали свыше 200 тысяч человек, отмечает агентство. Также в Петербурге прошел ряд митингов протеста, в последнем из которых участвовало порядка двух тысяч человек.
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Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся каждый день. Исаакий охраняется на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В текущем году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы посетило около 18 тысяч человек, к тому же за это время в соборе побывало 3,9 миллиона туристов.
Кирилл отметил, что РПЦ сможет провести все реставрационные работы за счет сохранения платных экскурсий и продажи билетов на колоннаду собора, откуда открывается хороший вид на город. При этом общий вход будет бесплатным.
По подсчетам РПЦ, данных денег хватит, чтобы полностью обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в тех объемах, в которых они проводились за последние десять лет.
Комментарии
Не понял... Примирение кого с кем? Генералов Корнилова, Деникина,с Фрунзе и Троцким? Примирение Ленина с патриархом Тихоном,примирение Камо и Кобы с жандармским полковником расследующим экспроприацию Тифлиского банка? Или примирение русского народа с ограбившими его Гайдаром и Чубайсом? И причем тут Исакий? Ну простой вопрос - неужели у РПЦ мало денег ? Ну возьмите пару нефтяных скважин,Роснефть не обеднеет. Ведь угробят собор,а потом опять,как в 1917 году отдавать придется.
Да норм всё. Государство вроде светское, но паству надо держать в узде, вот и дают РПЦ культовые сооружения во владение для воспитания тёмных масс. Вон верховный набожный типа, пример показывает.
Ну вот и примирились бы - оставили в покое Исаакий...
Этот весь ...овноср...ч явно сам по себе не рассосётся, значит его нужно прекратить. И тот, кто поумнее, сделает это первым.
Исаакий планируют отдать РПЦ в безвозмездное временное пользование на 49 лет. Это означает, что собор останется на балансе города, а хлопцы будут стрич купоны. Но ведь было сказано - богу богово, а кесарю - кесарево. И были изгнаны торговцы из храма...
Если не ошибаюсь , то на содержание этого собора требуется 286 миллионов зелени, а экскурсии в собор приносили в два раза больше. Памятник культуры построенный задолго до Петра, был отреставрирован на бюджетные средства. Желание РПЦ захватить этот памятник в процессе реституции выглядит не просто стяжательством, а уничтожением культурных ценностей кучкой людей возомнивших себя рабами. И если раньше я просто недолюбливал их, то теперь негатива попы вызывают на много больше.