Фото: телеканал "Катунь 24"

Спасатели продолжают операцию по поискам вертолета Robinson, пропавшего вечером 12 февраля в акватории Телецкого озера — к данному моменту обследовано порядка 150 квадратных километров, передает РИА Новости.

Поисковая операция проводится на воде, суше и с воздуха. Периодически работы приходится приостанавливать из-за неблагоприятных метеоусловий.

Отметим, что спасатели ведут поиски даже ночью, если это позволяет погода. Пока что обследование дна озера с помощью глубоководного телеуправляемого аппарата Falcon не дало результата.

Напомним, что на место операции МЧС направило также гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900, который способен работать на больших глубинах.

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Об обнаружении новых фрагментов вертолета спасатели не сообщали. Те находки, которые были сделаны в предыдущие дни, направлены следователям для изучения их принадлежности воздушному судну, поиски которого ведутся в Телецком озере.

Информация о крушении вертолета Robinson появилась вечером 12 февраля. На борту, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследованием также занимается Межгосударственный авиационный комитет.