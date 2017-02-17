Фото: konfiskator.com
Автомобиль УАЗ сбил девочку на улице Юрина, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в городской ГИБДД, наезд произошел в 07:25 в районе дома №202. "Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем "УАЗ 220695", при повороте налево по зеленому сигналу светофора допустил наезд на пешехода – девочку, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу также на зеленый сигнал светофора", – уточняют в Госавтоинспекции.
В ГИБДД в контексте произошедшего призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно при приближении к пешеходным переходам.
Комментарии
Читаем новости о наездах на регулируемых пешеходных переходах каждый день! То дети, то бабушки, то еще кто... Вывод: надо идти другим путем, эти переходы специальные ловушки.
17.02.2017 17:57 - гость - Скорее всего дело ещё и в здоровенных сугробах на перекрестках.
Никогда не доверял этим светофорам...
17.02.2017 18:10 Данаец Р±РѕР»СЊС€Рµ РіРѕРґР° Никогда не доверял этим светофорам...
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Точно! Бесовщина сплошная, от диавола оне! Чудище трёхглазое с очами цвета грехов адских и цифирью Вельзевуловой!