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Автомобиль УАЗ сбил девочку на улице Юрина, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в городской ГИБДД, наезд произошел в 07:25 в районе дома №202. "Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем "УАЗ 220695", при повороте налево по зеленому сигналу светофора допустил наезд на пешехода – девочку, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу также на зеленый сигнал светофора", – уточняют в Госавтоинспекции.

В ГИБДД в контексте произошедшего призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно при приближении к пешеходным переходам.