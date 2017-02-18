Правительство России одобрило некоммерческий показ старых фильмов. Соответствующий документ опубликован 16 февраля на сайте кабмина.
В частности, речь идет о проекте федерального закона о внесении изменения в статью 51 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".
Теперь допускается некоммерческий показ без прокатного удостоверения музеями, библиотеками, научными или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, которая относилась к Российской империи или СССР, в пределах госграницы России.
Правительство решило одобрить данный проект и внести его в Госдуму в установленном порядке.
Комментарии
Какое-то упущение, что с людей не берут за это денег... наверное исправят ближайшее время.