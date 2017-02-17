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Правоохранители нашли в Краснодаре жителя Новосибирска, которого подозревают в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Уточняется, что преступление мужчина совершил 14 апреля 2005 года около 04:00 у кафе-бара "Аквариум", расположенного в центре Новосибирска. Злоумышленник поругался с компанией из пяти человек, которые отдыхали в заведении, и во время конфликта открыл огонь по обидчикам из карабина "Сайга". Также мужчина несколько раз ударил по голове одного из раненых, в результате чего тот скончался.

После совершения преступления новосибирец скрылся, его объявили в розыск, заочно предъявив обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что к раскрытию преступления привлекались несколько десятков опытных оперативников и следователей, которые специализируются на раскрытии преступлений против личности. Полицейские в течение нескольких дней смогли установить личность стрелявшего — им оказался житель города, которому на тот момент было 27 лет, но задержать правоохранители смогли задержать мужчину лишь через 12 лет.

10 февраля текущего года стражам правопорядка поступили сведения, что преступник находится в Краснодарске, где живет по поддельному паспорту.

Новосибирские оперативники сразу отправились в Кубань, где вместе с местными полицейскими задержали мужчину. Его этапировали в родной город и взяли под стражу.

На допросе новосибирец сознался в содеянном, отметив, что никого не хотел убивать. Также мужчина объяснил следователю, что лишь заступился за свою девушку, которой компания молодых людей, которых он атаковал, оказывала ей непристойные знаки внимания.