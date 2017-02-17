Фото: пресс-служба Кремля

Экономические итоги 2016 года оказались для России лучше, чем ожидали федеральные власти.

Как передает РИА Новости, об это заявил президент Владимир Путин, отметив: "Итоги прошлого года, сейчас практически уже подошли все показатели по прошлому году основные, оказались лучше, чем мы ожидали".

По словам главы государства, снижение ВВП составило 0,2%. Промышленное производство увеличилось на 1,1%.

Также Путин акцентировал внимание на рекордно низких темпах инфляции, которая составила 5,4%.

"Это лучше, чем мы прогнозировали. Мы думали, что она будет самой низкой — там шесть процентов, 6,1 процента, а оказалось — 5,4", — констатировал президент.