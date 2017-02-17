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Алтайский край занял первое место в рейтинге самых буйных регионов страны. Статистику душевного здоровья россиян, которую подготовили Минздрав совместно с Исследовательским центром психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, опубликовал Life.

Алтай занял первую строчку с наибольшим количеством психически больных — 6365 на 1000 тысяч населения. На втором и третьем месте рейтинга расположились Чукотский автономный округ (5172 психически больных) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4592) соответственно.

Самыми "психически здоровыми" оказались регионы Кавказа. Российская столица заняла лишь пятое место с конца.

Согласно исследованиям, общие показатели численности сумасшедших достигали пиковых значений 10 лет назад. Тогда психические заболевания в стране зафиксировали у свыше четырех миллионов россиян. После это количество психически больных в РФ падает. По данным на конец 2015 года — это 4,04 миллиона человек.

Из них свыше миллиона человек страдают от психоза и слабоумия, у 900 тысяч диагностирована умственная отсталость, а еще у двух миллионов — расстройства непсихотического характера, они являются "небуйными".

Также издание подчеркивает, что результаты исследования частично совпадают с рейтингом трезвости российских регионов. Наш регион тогда оказался в конце списка.