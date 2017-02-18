В Алтайском крае уже год сохраняется стабильный уровень закредитованности населения — 23%. Объем кредита на домохозяйcтво региона — 145,7 тысяч рублей. Карту по итогам 2016 года представили эксперты проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков".

Так, по состоянию на 1 января 2017 года по данным экспертов проекта, уровень закредитованности (отношение средней кредитной задолженности к среднегодовому доходу) в Алтайском крае составил 23%. В среднем по России — 20%. Однако на фоне Сибирского федерального округа Алтай в относительно хорошем положении.

Меньше показатель закредитованности только в Омской области (22%). В Бурятии — 24%, в Республике Алтай — 25%, в Хакасии, Томской и Кемеровской областях — 26%, в Красноярском крае — 28%, Новосибирской области — 29%, в Иркутской области — 33%, Тува —35%,

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Средняя кредитная задолженность семьи в Алтайском крае — 145,7 тысяч рублей, 9,9% из них — просрочка.

Кредитная задолженность среднего российского домохозяйства составила 190,8 тыс рублей, в том числе просроченная — 15,2 тыс рублей (7,9%). Средний объем банковского вклада составил 430,3 тыс рублей. В целом россияне должны банкам 10,7 трлн рублей, из них 856,2 млрд рублей — просрочка.

Просрочка значительно выросла в Крыму (на 40,5%), Ямало-Ненецком (на 30,5%) и Ханты-Мансийском (на 30,4%) автономных округах.