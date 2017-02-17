Фото: newspile.ru

Правоохранители раскрыли в Бийске два убийства, которые были замаскированы под безвестное исчезновение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Первое "исчезновение" произошло днем 20 октября минувшего года. 31-летняя бийчанка ушла из дома и долгое время никто не знал ее местонахождения. Учитывая внезапность исчезновения и долгое отсутствие данных о пропавшей, следователи возбудили дело по статье "убийство".

Раскрыть дело удалось в январе текущего года. Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в сугробе рядом с ограждением спорткомплекса "Заря". Затем следователи установили подозреваемого, которым оказался сожитель потерпевшей. Мужчина во время ссоры несколько раз ударил ногами и руками женщину по голове и телу, от чего она скончалась на месте происшествия. Позже злоумышленник для того, чтобы скрыть преступление, завернул тело жертвы в одеяло и спрятал его в безлюдном месте.

Также следователи вместе с полицейскими раскрыли еще одно преступление: ночью 13 ноября минувшего года без вести пропал 60-летний сторож одного из ГСК города. Пожилой мужчина поздно вечером вышел из сторожки и долгое время родственники не знали, где он находится.

Следствие установило, что знакомый пенсионера, с которым он вместе распивал спиртное у себя дома, во время ссоры нанес пожилому мужчине смертельные удары. Для того, чтобы избежать наказания и скрыть следы преступления, бийчанин спрятал тело жертвы в своем погребе, закопав его в землю.

Отмечается, что каждое из преступлений тщательно замаскировали под безвестное исчезновения, однако их удалось раскрыть. В данный момент обвиняемые находятся под стражей.