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Глава ДНР Захарченко пригрозил Киеву освободить Донбасс военным методом

, ИА "Амител"
Захарченко отметил, что к военным методом можно воспользоваться, если вернуть районы политическим путем не удастся

Фото: informator.news

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ополченцы готовы освободить районы Донбасса, которые находятся под контролем Украины, военным путем, если не удастся сделать этого политическими методами, пишет "Интерфакс".

На пресс-конференции в Луганске в пятницу, 17 февраля, Захарченко напомнил, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является "нашей коллективной задачей". "И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", — приводит его слова агентство.

 

Глава ДНР отметил, что благодаря блокадам, проводимым киевскими властями, у властей ДНР и ЛНР появилась право "делать это самостоятельно". 

Послание Захарченко, как он сам подчеркнул, касается в первую очередь людей, которые остались на подконтрольных Киеву территориях. "Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме", — добавил он.

 

По словам главы ДНР, для земляков будет сделано все возможное. 

17 февраля лидеры самопровозглашенных республик Донбассе впервые не голословно заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, сказал Захарченков, подчеркнув, что они "делом подтвердили, что об этом не забывают".

Глава самопровозглашенной Донецкой республики полагает что мировые лидеры, особенно Европа, "задумаются об этой вещи и <...> в ближайшие часы там начнется тяжелая умственная работа". Захарченко надеется, что с ее помощью можно будет достигнуть какого-нибудь решения в течение четырех дней.

Агентство добавляет, что также представители ЛНР и ДНР потребовали доступа на находящиеся на подконтрольных Украине территориях объекты инфраструктуры, из-за возможного повреждения которых возникнет угроза безопасности населению самопровозглашенных республик.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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