Фото: lizaalert.org

В Рубцовске начали поиски пропавшего накануне местного жителя, об этом в пятницу, 17 февраля, сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".

48-летний Станислав Негрей ушел из дома 16 февраля текущего года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего мужчины равен 175 сантиметрам, он плотного телосложения с короткими седыми волосами и карими глазами. Во что пропавший был одет — неизвестно.

Особыми приметами рубцовчанина являются родинка у виска и усы.