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Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия двух единороссов — Александра Меткина и Николая Любимого, пишет ТАСС.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов уточнил, что Меткин уходит из нижней палаты РФ по собственному желанию из-за того, что получил предложение по своей прежней работе на предприятии в Краснодарском крае и захотел вернуться в производство.

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Кроме этого, палата одобрила сложение думского мандата Любимова. Ранее его назначили врио губернатора Рязанской области.

РИА Новости напоминает, что во вторник, 14 февраля, глава государства Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Рязанской области Олега Ковалева и предложил его место Любимову, ранее уже работавшему в Калужской области. Агентство отмечает, что с 2010 по 2016 годы он занимал посты главы Калуги, замгубернатора Калужской области, а также председателя Законодательного собрания региона.