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Похолодание пришло на смену внезапной волне тепла, которая обрушилась на Алтайский край накануне.

После сильных снегопадов и метелей, наблюдавшихся в крае днем ранее, на Алтай пришли умеренные морозы и солнце. Согласно данным регионального Гидрометцентра, в субботу, 18 февраля, в регионе без осадков, на дорогах гололедица.

Днем по краю -10…-15 градусов, в предгорьях -5…-10 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду с усилением по югу до 10-15 метров.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь. Днем в краевой столице -10…-12 градусов. Ветер до восьми метров в секунду.