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Камин, джакузи, статусные соседи: в Барнауле продают дом за 14,9 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 312 квадратных метров находится в поселке Солнечная поляна

Фото: avito.ru

Двухэтажный кирпичный коттедж продают в Барнауле за 14,995 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом находится на улице Утренняя в поселке Солнечная поляна. Площадь участка, на котором стоит коттедж, составляет 15 соток.

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"Продается коттедж, обжитое место на Солнечной Поляне, асфальтированные дороги, огромный участок, два полноценных этажа, подвал, сауна, баня, джакузи, камин, летняя кухня, гараж на два авто, статусные соседи, чистая продажа", — отмечается в объявлении.

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Комментарии

18.02.2017 07:17
- гость -

А у статусных соседей пафосные бабы?

0  0
18.02.2017 07:56
- гость -

где, где статусные соседи?? на этих окраинах-огородах, картошку моркошку выращивают? ржу нимагу((

0  0
18.02.2017 08:37
- гость -

вот только из за статусных соседей надо ценник снижать вдвое минимум. это же сколько новому хозяину неудобств? ни в трусах на крыльцо не выйти, чтоб почесать что нибудь. ни на участке воздух не испортить.

0  0
18.02.2017 08:46
- гость -

На 7-ом фото этот статусный дом скоро завалится на статусную баню, и при сваливании может разрушить статусную ногу статусного хозяина. А на статусную плитку денег не хватило(фото 8)....ну штоб вокруг всего дома таку карасотень навести?

0  0
18.02.2017 08:46
гость

Интересное соседство на втором фото: камин и телевизор))) телевизор не расплавится?

0  0
18.02.2017 08:48
8:48

Бутафорский и камин и тиливизер(из камня выточен).

0  0
18.02.2017 08:50
- гость -

18.02.2017 08:46 - гость -

Продавашка, как любил говорить Калибр, из люмпен-пролетариев. Это соседи у него статусные.

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