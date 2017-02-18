Фото: avito.ru

Двухэтажный кирпичный коттедж продают в Барнауле за 14,995 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом находится на улице Утренняя в поселке Солнечная поляна. Площадь участка, на котором стоит коттедж, составляет 15 соток.

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"Продается коттедж, обжитое место на Солнечной Поляне, асфальтированные дороги, огромный участок, два полноценных этажа, подвал, сауна, баня, джакузи, камин, летняя кухня, гараж на два авто, статусные соседи, чистая продажа", — отмечается в объявлении.

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