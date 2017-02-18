Фото: avito.ru
Двухэтажный кирпичный коттедж продают в Барнауле за 14,995 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Дом находится на улице Утренняя в поселке Солнечная поляна. Площадь участка, на котором стоит коттедж, составляет 15 соток.
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"Продается коттедж, обжитое место на Солнечной Поляне, асфальтированные дороги, огромный участок, два полноценных этажа, подвал, сауна, баня, джакузи, камин, летняя кухня, гараж на два авто, статусные соседи, чистая продажа", — отмечается в объявлении.
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Комментарии
А у статусных соседей пафосные бабы?
где, где статусные соседи?? на этих окраинах-огородах, картошку моркошку выращивают? ржу нимагу((
вот только из за статусных соседей надо ценник снижать вдвое минимум. это же сколько новому хозяину неудобств? ни в трусах на крыльцо не выйти, чтоб почесать что нибудь. ни на участке воздух не испортить.
На 7-ом фото этот статусный дом скоро завалится на статусную баню, и при сваливании может разрушить статусную ногу статусного хозяина. А на статусную плитку денег не хватило(фото 8)....ну штоб вокруг всего дома таку карасотень навести?
Интересное соседство на втором фото: камин и телевизор))) телевизор не расплавится?
Бутафорский и камин и тиливизер(из камня выточен).
18.02.2017 08:46 - гость -
Продавашка, как любил говорить Калибр, из люмпен-пролетариев. Это соседи у него статусные.