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Ту-95МС ВКС РФ нанесли авиаудары по ИГИЛ под Раккой. Видео

, ИА "Амител"
Объектами стали крупные лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ

Фото: youtube.com

Бомбардировщики Ту-95МС ВКС РФ атаковали крылатыми ракетами Х-101 объекты "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе сирийского города Ракка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

Авиаудары были нанесены в пятницу, 17 февраля. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС с российской территории совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар по таким объектам террористов, как базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ, отмечают в Минобороны.

По данным военного ведомства, все цели были уничтожены. Российские бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на аэродроме Хмеймим.

После того, как боевая задача была успешно выполнена, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Позже Минобороны РФ распространило видео нанесения авиаударов. Кадры опубликовал телеканал RT.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.02.2017 09:05
- гость -

А где сам удар?

0  0
18.02.2017 09:05
- гость -

Ну, нанесла, так нанесла. Нам-то, что от этого, простым гражданам России, лучше жить станет или цены на продукты снизятся и зарплаты повысятся?

0  0
18.02.2017 09:10
9:05

Ничегошеньки то Вы не смыслите в Нашей НацыАнальной Безопасности!

0  0
18.02.2017 09:13
- гость -

Их дальность 4500 км, зачем было туда лететь на самолетах? Достаточно было пустить эти ракеты с территории России. И зачем вообще использовать такие дорогие ракеты против примитивно вооруженного противника?

0  0
18.02.2017 09:15
9:13

Ничегошеньки то Вы не смыслите в Нашей НацыАнальной Безопасности!

0  0
18.02.2017 09:16
- гость -

09:13 вы считаете вооружение сша примитивным?

0  0
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