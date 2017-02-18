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Бомбардировщики Ту-95МС ВКС РФ атаковали крылатыми ракетами Х-101 объекты "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе сирийского города Ракка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

Авиаудары были нанесены в пятницу, 17 февраля. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС с российской территории совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар по таким объектам террористов, как базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ, отмечают в Минобороны.

По данным военного ведомства, все цели были уничтожены. Российские бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на аэродроме Хмеймим.

После того, как боевая задача была успешно выполнена, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Позже Минобороны РФ распространило видео нанесения авиаударов. Кадры опубликовал телеканал RT.