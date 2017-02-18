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Российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму за попытку незаконного пересечения государственной границы украинца 1997 года рождения Сеита-Ибраима Зайтуллаева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ.

В ходе допроса мужчина признался, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона им. Номана Челибиджихана. По словам Зайтуллаева, в батальоне велась подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов на полуострове, в том числе на территории российских пунктов пропуска через госграницу.

Украинца задержали за попытку "пересечь границу в обход пункта пропуска", уточнили в управлении. Во время личного досмотра у него нашли удостоверения участника гражданского формирования "Аскер".

В отношений Зайтуллаева возбудили дело по факту незаконного пересечения госграницы РФ. В данный момент украинец находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, с ним работают следователи, добавляет источник агентства в правоохранительных органах региона.

РИА Новости напоминает, что ранее в Кремле выразили обеспокоенность попытками Киева организовать теракты и диверсии в России. Глава государства Владимир Путин отметил, что власти Украины не готовы к мирному решению ситуации на юго-востоке страны.