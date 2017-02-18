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Новости

Порошенко обвинил руководство России в "ненависти к Украине"

, ИА "Амител"
По словам Порошенко, чувство глубокой и искренней ненависти испытывает президент РФ Владимир Путин

Фото: informer.od.ua

Украинский лидер Петр Порошенко обвинил российское руководство в "ненависти к Украине". Соответствующее заявление прозвучало на 53-й Мюнхенской конференции, передает "Интерфакс".

По словам Порошенко, президент РФ Владимир Путин "глубоко и искренне ненавидит Украину". Украинский глава полагает, что его российский коллега "отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности". Также Порошенко добавил, что Путин "не видит места Украины на политической карте Европы".

"Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это", — заключил украинский президент.

Агентство напоминает, что ранее глава государства Владимир Путин выразил уверенность, что рано или поздно отношения РФ и Украины нормализуются.

РИА Новости отмечает, что также глава государства подчеркивал, что русские и украинцы являются одним нородом, который сначала был разделен, а затем стравлен. При этом он добавил,что выход из данной ситуации обязательно будет найден.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.02.2017 09:33
- гость -

во дает!С больной головы да на здоровую..))

0  0
18.02.2017 09:43
- гость -

Вечерние Новости на всех каналах: хохлы вот-вот замерзнут, Максакова всех обманула, агрессивное НАТО бычит. Ни слова (!!!) про Трампа

0  0
18.02.2017 09:59
dimash_google

Почему украинский и польский язык очень схож? Это украинская идентичность? Хотите быть независимы, зачем лезть в евросоюз, брать у них деньги и у сша? Вы уже зависимы, вы уже рабы европы и запада

0  0
18.02.2017 10:04
- гость -

dimash_google

ты вот это сейчас кому все говорил?

0  0
18.02.2017 10:06
- гость -

Вечерние Новости на всех каналах: хохлы вот-вот замерзнут, Максакова всех обманула, агрессивное НАТО бычит. Ни слова (!!!) про Трампа----------Дык говорили уже, что месячник всенародной любви к Трампу закончился досрочно.

0  0
18.02.2017 10:17
9:33

Эта больная голова на похоронах Вашых кумиров пять раз простынет.

0  0
18.02.2017 10:34
- гость -

скорее сопьется

0  0
18.02.2017 10:37
- гость -

Кстати, на каком основании Амик пихает в компьютеры посетителей сайта программу-шпион fingeprint, ась?

0  0
18.02.2017 10:39
Che_google

как там кастрюльки орали наперебой - "москалей на ножи" , "усраина понадусе" , а так да ненависть прям к руине в РФ...

0  0
18.02.2017 10:44
- гость -

dimash_google Украинский язык это сельский диалект смеси польского и русского языка, из одной языковой группы "хохлы вот-вот замерзнут" - а кто объявил ЧП в энергетике. Неужто русские СМИ?

0  0
18.02.2017 10:55
10:37

По идее это криминал. Такие проги могут считать всё. до установленных на компьютере приложений и паролей. Кто там балуется у вас? Догадываюсь ...

0  0
18.02.2017 11:06
- гость -

И что делать с этим амиковским компьютерщиком?

0  0
18.02.2017 11:27
- гость -

11:06 понять и простить

0  0
18.02.2017 11:46
- гость -

18.02.2017 11:06 ну отключи яваскрипт и включи прокси-плагин анонимукс. вот у меня не пихает программу-шпион fingeprint ! это происки гэбни кровавой

0  0
18.02.2017 11:49
- гость -

А люлей кому бы за это?

0  0
18.02.2017 11:51
- гость -

18.02.2017 10:44 dimash_google Украинский язык это сельский диалект смеси польского и русского языка!!!!!!!!!!?????????????? само слово русь (киевская) украинское! и Киев постарше Москвы лет на 300! я уж не говорю про Львов- город римской провинции Паннония , где греки Кирилл и Мефодий проповедовали славянам кириллицу

0  0
18.02.2017 12:04
- гость -

отключать java из-за одного тронутого - не очень умное решение. и мусор в папках все равно останется

0  0
18.02.2017 12:07
- гость -

Киев - мать городов русских! нападать на Киев - всё равно что насиловать собственную мать! нехорошо!

0  0
18.02.2017 12:08
ckfdf

Фокусы с паспортами или "пробитым русскими снарядами" куском автобуса не показывал. Неинтересно. Говорят сказал что Путин хочет раскрасить Украину в цвета российского триколора, так хот бы кисти с красками показал, глядишь, и потянуло бы на шоу. А так неинтересно - как всегда он лучше знает что думает Путин, причём не приводит ни одной цитаты, которая бы подтвердила его пьяные бредни.

0  0
18.02.2017 12:10
гость

Петюнчик)) Ты виноват лишь в том, что кушать мы хотим))

0  0
18.02.2017 12:17
- гость -

чёт вспомнилось, как наш посол траванул презика Украины Ющенко в 2004 в бане водочкой с диоксином и тот облез - наши учителя с КНДР чище работают - на днях старшего братика отравили а младший исчез в 2015 - надо брать пример с КНДР!

0  0
18.02.2017 12:24
Doka

"самобытность и уникальную идентичность украинского народа" - это танками и 150 снарядами по своим населенным пунктам, детям и матерям ... так кто кого так любит и больной на всю голову... Сохранить Украину и государство - надо просто договориться на любых условиях. Значит не те цели или с головой проблемы.

0  0
18.02.2017 12:34
Кот-бергомот

Жаль,что гостюшка от 12:17,тебя в бане с ними не было.......

0  0
18.02.2017 12:41
- гость -

18.02.2017 12:34 не парься, скоро будешь траву кушать, как в кндр и гумпомощь запада ждать, как в 90х пенсии не платили, ждали транш от МВФ

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