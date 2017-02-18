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Украинский лидер Петр Порошенко обвинил российское руководство в "ненависти к Украине". Соответствующее заявление прозвучало на 53-й Мюнхенской конференции, передает "Интерфакс".

По словам Порошенко, президент РФ Владимир Путин "глубоко и искренне ненавидит Украину". Украинский глава полагает, что его российский коллега "отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности". Также Порошенко добавил, что Путин "не видит места Украины на политической карте Европы".

"Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это", — заключил украинский президент.

Агентство напоминает, что ранее глава государства Владимир Путин выразил уверенность, что рано или поздно отношения РФ и Украины нормализуются.

РИА Новости отмечает, что также глава государства подчеркивал, что русские и украинцы являются одним нородом, который сначала был разделен, а затем стравлен. При этом он добавил,что выход из данной ситуации обязательно будет найден.