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Специалистам, ведущим поиски вертолета Robinson на Телецком озере, приходится приспосабливаться к местной погоде. Из-за специфического микроклимата она может кардинально меняться несколько раз в сутки, поэтому поисковые мероприятия корректируются в зависимости от метеоусловий, передает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Уточняется, что климатическая особенность связана с господствующим в котловине озера движением воздушных масс. Зачастую там выпадают осадки и идет шторм, а волны в такие моменты достигают нескольких метров в высоту.

В пресс-службе отмечают, что лишь за один день — 16 февраля — спасателям приходилось три раза приостанавливать и возобновлять поиски.

В пятницу, 17 февраля, были порывы ветра до 15, 18 метров в секунду, а высота волны равна 1,5 метрам. На воде работать было опасно. Уточняется, что при низкой облачности диспетчерские службы прекращают вертолетные вылеты. Для того, чтобы поисковые работы были продолжены, скорость ветра для воздушного судна должна опуститься до 8-12 метров в секунду, а для плавсредств 3-5 метров, при этом высота волны не должна быть больше полуметра.

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В МЧС отмечают, что две ночи подряд, когда на озере устанавливался штиль, в поисках активно задействовалось глубоководное оборудование, которому темное время суток не помеха в работе.

Также подчеркивается, что в непогоду личный состав обслуживает технику и оборудование, а также пополняет запасы топлива и питания. Группировка находится в полной готовности к применению.

В ГУ МЧС по Республике Алтай добавляют, что всего с начала поисковых работ по данным на 20:00 (крск) пятницы, 17 февраля, двумя вертолетами было обследовано 40 квадратных километров акватории озера и береговой линии. Аппаратом "FALKON" обследовано 50 тысяч квадратных метров дна на глубине до 260.

18 февраля поисковые работы продолжаются. К ним от МЧС РФ привлечены 56 человек, 16 единиц техники и три плавсредства.

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Напомним, о крушении вертолета стало известно вечером 12 февраля. На борту Robinson, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.