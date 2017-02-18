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Движение для всех видов транспорта по двум дорогам вновь восстановлено в Алтайском крае вечером в пятницу, 17 февраля. Об этом сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что с 19:00 было открыто движение по трассе "Рубцовск — Угловское — Михайловское" в границах Рубцовского района (от Рубцовска до села Вторые Коростели), а с 19:30 — по дороге "Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска).

При этом региональная ГИБДД просит водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между машинами, а также совершать маневрирования лишь после проверки отсутствия встречного транспорта.

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Напомним, что ограничение на дорогах ввели ранее 17 февраля из-за метели и плохой видимости.