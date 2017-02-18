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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу, 17 февраля, обсудили "на полях" 53-й Мюнхенской конференции по безопасности перспективы развития отношений РФ и Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В сообщении ведомства по итогам встречи сказано, что во время беседы Лавров и Столтенберг обсудили текущее состояние и перспективы отношений Россия-НАТО, а также ряд актуальных вопросов международной и европейской повестки дня.

Столтенберг в свою очередь ранее заявил, что на встрече с министром иностранных дел России обсудил украинскую тематику и выразил надежду на прогресс в отношениях альянса и РФ после переговоров. При этом генсек НАТО отметил, что у альянса и РФ все еще сохраняются разногласия в оценке ситуации на Украине.

"Коммерсант" добавляет, что также Столтенберг указал на необходимость достижения транспарентности во взаимодействиях воинских подразделений. Он напомнил о периодических облетах военными самолетами РФ американских кораблей и указал на недопустимость данной ситуации. При этом генеральный секретарь отметил, что необходимый уровень прозрачности при проведении военных маневров достигнут. Но это не означает, подчеркнул Столтенберг, что альянс собирается отменить решение о прекращении практического сотрудничества НАТО и России.

Агентство напоминает, что Международная конференция по безопасности открылась в пятницу, 17 февраля, в Мюнхене.

НАТО в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины решила приостановить практическое сотрудничество с РФ, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше. Не проводившиеся два года заседания Совета РФ — НАТО были возобновлены в апреле минувшего года.