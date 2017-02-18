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Бывший глава америаканской администрации Барак Обама занял 12-е место в рейтинге президентов США. Его составили политологи, историки и другие профильные специалисты, а опубликовал список кабельный канал C-Span, пишет ТАСС.
Уточняется, что Обама при этом получил более высокий ранг за заслуги в области экономического регулирования (в отдельном списке он занял восьмое место). Хуже всего, по оценкам специалистов, Обама проявил себя во взаимодействии с Конгрессом (39-е строчка по этому параметру из 43-х).
Намного хуже показатели у Джорджа Буша — младшего, добавляет агентство. Он занял в итогов рейтинге 33-ю позиции, хуже всего проявив себя в вопросах внешней политики (41-я строчка).
Лидером рейтинга оказался 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн. Также в тройку вошли Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт, занявшие второе и третье места соответственно.
В составлении "хит-парада лидеров США" участвовали свыше 90 историков, а также эксперты известных "мозговых центров" Америки, добавляет агентство.
Комментарии
А у нас действующий всегда на первом!
Рейган тоже крутой, накрыл совок медным тазом
А Обама медным тазом,накрыл твою Окраину! Хе,хе,хе!
А-а я, Владимир Путин, всегда занимаю первую строчку!