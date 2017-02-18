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Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 17 февраля, назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами народа, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что "СМИ фейковых новостей" являются не его врагом, а врагом всего американского народа.
The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2017 г.
Агентство добавляет, что в четверг, 16 февраля, Трамп во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об отставке его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, снова упрекнул средства массовой информации в тиражировании ложных новостей, указав на незаконность утечек данных.
Комментарии
Да это так всем известно-"Эхо Мацы","Новая Клозета",елеканал" Осадки"!
18.02.2017 12:39 - гость - Да это так всем известно-"Эхо Мацы","Новая Клозета",елеканал" Осадки"!
Раша Епрст тудей забыл