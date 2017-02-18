Фото: vk.com/barneos22

ДТП с двумя автомобилями произошло в Барнауле в субботу, 18 февраля. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".

Уточняется, что автомобили слетели с дороги на Павловском тракте. На опубликованных свидетелями аварии снимках видно, что рядом с дорогой лежит перевернувшийся на крышу Nissan X-TRAIL, а в него упирается свисающий с дороги Hyundai.

Очевидцы отмечают, что жертв в аварии нету. "Вроде, даже без царапин", — отметил один из подписчиков сообщества.

Другие участники группы отметили, что видели машину скорой и пожарных, проезжая место ДТП.

Официальных комментариев и данных о пострадавших на данный момент нет.