Фото: vk.com/barneos22
ДТП с двумя автомобилями произошло в Барнауле в субботу, 18 февраля. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".
Уточняется, что автомобили слетели с дороги на Павловском тракте. На опубликованных свидетелями аварии снимках видно, что рядом с дорогой лежит перевернувшийся на крышу Nissan X-TRAIL, а в него упирается свисающий с дороги Hyundai.
Очевидцы отмечают, что жертв в аварии нету. "Вроде, даже без царапин", — отметил один из подписчиков сообщества.
Другие участники группы отметили, что видели машину скорой и пожарных, проезжая место ДТП.
Официальных комментариев и данных о пострадавших на данный момент нет.
Комментарии
версия: два упертых в стену рогом одновременно перестраивались в первую полосу на скорости на повороте, но прогулы уроков физики, в частности, темы про центробежную силу и отсутствие всякого уважения к ближнему сделали свое черное дело. В следующий раз предлагаю представить в своей машине своих родителей, детей или любимых и почувствовать, как изменится стиль вождения. Если никак, то лучше вам просто ходить пешком.
Нету)))) Грамотеи
"...а в него упирается свисающий с дороги Nissan." ------- Синий Ниссан, похож на обман Похож на Хундай синий Ниссан, синий Ниссан...
> представить в своей машине своих родителей, детей или любимых
За себя отвечай. А мы за себя будем отвечать и смеяться над криворукими любителями писать СМС или держать палец в ухе за рулём.