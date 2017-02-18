Суббота, 18 Февраль, 16:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,63
€ 61,45
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
25см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Полиция задержала в Малайзии подозреваемого в убийстве брата Ким Чен Ына

, ИА "Амител"
Продолжается розыск еще трех мужчин, которые могут быть причастны к смерти Ким Чен Нама

Фото: gettyimages.com

Полиция Малайзии задержала мужчину, у которого нашли паспорт КНДР, по делу о смерти Ким Чен Нама, старшего брата лидера республики Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Star.

Уточняется, что 47-летнего мужчину задержали 17 февраля, в пятницу, вечером. По предварительным данным, полиция ведет розыск еще трех мужчин, которые могут быть причастны к смерти Ким Чен Нама. Ранее были задержаны две женщины и близкий знакомый одной из них.

Напомним, СМИ сообщили об убийстве Ким Чен Нама во вторник, 14 февраля. Позже правоохранительные подтвердили смерть брата лидера Северной Кореи. Ким Чен Нам почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.

По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение. Ким Чен Нам сообщил, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью, а затем скрылся. Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную неизвестным веществом ткань. СМИ же сообщали, что Ким Чен Нама убили с помощью отравленных игл. Пока еще ни одна из версий не получила официального подтверждения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

18.02.2017 13:33
- гость -

Вот и нет конкурента на престол.

0  0
18.02.2017 13:46
- гость -

А может много кому должен?

0  0
18.02.2017 13:51
- гость -

учиться надо у старшего брата чучхе - чистая работа, не то что полонием пол-европы засрать...

0  0
18.02.2017 14:03
- гость -

самое смешное, что братан летал под фамилией генерала, расстрелянного за недостаточную скорбь по ким чен иру. его привязали к столбу и расстреляли из миномётов, что и заснял спутник шпион США- лимузины политбюро, торжественное построение и хрен на столбе в миномётных разрывах. это наше будущее!

0  0
18.02.2017 14:16
Кинь Член Нам

ВВП - наш великий кормчий. Но кормить он будет только тех, кто верит в него!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
15:28
Moody's улучшило прогноз суверенного рейтинга РФ до "стабильного" 1
14:53
Глава ФБР провел закрытый брифинг по вмешательству России в выборы США 4
14:28
Алтайские полицейские задержали жителя села Иркутск за хранение марихуаны 0
13:56
Автомобиль протаранил павильон станции метров в Новосибирске. Фото 2
13:25
Полиция задержала в Малайзии подозреваемого в убийстве брата Ким Чен Ына 5
12:55
Две иномарки слетели с дороги в Барнауле. Фото и видео с места ДТП 4
12:26
Трамп назвал ряд известных американских СМИ врагами народа 5
11:56
Актер из сериала "Твин Пикс" Уоррен Фрост скончался на 92-м году жизни 0
11:27
Обама занял 12-ю строчку в рейтинге американских президентов 5
10:52
Лавров обсудил со Столтенбергом перспективы развития отношений РФ - НАТО 0
10:25
Движение по всем автодорогам в Алтайском крае открыли вечером 17 февраля 2
09:58
Спасателям мешает погода при поисках вертолета на Алтае - МЧС 7
09:29
Порошенко обвинил руководство России в "ненависти к Украине" 44
08:57
ФСБ задержала диверсанта, который пытался попасть в Крым 6
08:24
Ту-95МС ВКС РФ нанесли авиаудары по ИГИЛ под Раккой. Видео 33
08:06
Ветераны игры королей: эмоции барнаульских шахматных баталий в фотографиях
Портал Amic,ru подготовил фоторепортаж с первенства по классическим шахматам, рапиду и блицу
07:33
Алтай остается в числе самых свободных от кредитного рабства в Сибири 7
07:04
Милошу Форману 85 лет: лучшие фильмы в карьере великого режиссера 0
06:32
Камин, джакузи, статусные соседи: в Барнауле продают дом за 14,9 млн рублей 18
06:01
Внезапная волна тепла в Алтайском каре вновь сменилась похолоданием 0
05:08
Готовимся к масленице: видеорецепт фаршированных мясом и овощами блинчиков 0
00:06
Правительство РФ разрешило некоммерческий показ старых фильмов 2
23:10
Показываем противостояние змеи и паука в австралийском магазине 0
22:15
Минкульт потребовал от режиссера Алексея Учителя переснять фильм о Ермаке 1
21:11
Дума досрочно прекратила полномочия депутатов от ЕР Меткина и Любимова 0
20:14
Глава ДНР Захарченко пригрозил Киеву освободить Донбасс военным методом 1
20:07
Что такое Мясопустная родительская суббота? 10
19:49
Волонтеры разыскивают пропавшего в Рубцовске мужчину 1
19:31
Что известно о крушении вертолета после пяти дней поисковых работ? 7
19:26
Бийские следователи раскрыли два замаскированных под исчезновение убийства 0
19:08
Коротко о главном: поиски на Телецком озере, паводок и штормовая погода
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 февраля
18:47
Путин заявил о положительной динамике в экономике России 9
18:26
Алтайский край возглавил рейтинг "буйных" регионов России 11
18:04
Полицейские нашли открывшего огонь по людям новосибирца спустя 12 лет 0
17:49
УАЗ сбил девочку на пешеходном переходе в Барнауле 4
17:33
Схему избирательных округов утвердили в Барнауле 0
17:27
Патриарх Кирилл назвал передачу Исаакия символом примирения народа 15
17:18
МЧС обследовало 150 квадратных километров в поисках вертолета на Алтае 6
17:04
Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке до 10,9% 1
16:54
Стоп-кадр. Сотрудники ГИБДД перекрывают дороги в Алтайском крае 1
16:50
В семье не без Пэрис: главной светской львице планеты исполняется 36 лет 4
16:33
Алтайский край вошел в пятерку регионов с самыми дешевыми блинами 9
16:23
Кино на выходные: мутанты, "Va-банк" и "Человек-паук" 0
16:15
Утечка из подводного газопровода произошла у берегов Аляски 1
16:03
Губернатор Александр Карлин утвердил план борьбы Алтайского края с паводком 12
15:56
Куда сходить барнаульцам 18 и 19 февраля и как интересно провести выходные? 0
15:44
Защита Навального обжаловала новый приговор по делу "Кировлеса" 2
15:33
Список полезных и вредных продуктов для завтрака и перекуса. Инфографика 4
15:23
Еще одну дорогу перекрыли в Алтайском крае из-за разбушевавшейся стихии 3
15:16
Ученые в течение двух лет собираются воскресить мамонтов на Земле 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.