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Полиция Малайзии задержала мужчину, у которого нашли паспорт КНДР, по делу о смерти Ким Чен Нама, старшего брата лидера республики Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Star.

Уточняется, что 47-летнего мужчину задержали 17 февраля, в пятницу, вечером. По предварительным данным, полиция ведет розыск еще трех мужчин, которые могут быть причастны к смерти Ким Чен Нама. Ранее были задержаны две женщины и близкий знакомый одной из них.

Напомним, СМИ сообщили об убийстве Ким Чен Нама во вторник, 14 февраля. Позже правоохранительные подтвердили смерть брата лидера Северной Кореи. Ким Чен Нам почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.

По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение. Ким Чен Нам сообщил, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью, а затем скрылся. Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную неизвестным веществом ткань. СМИ же сообщали, что Ким Чен Нама убили с помощью отравленных игл. Пока еще ни одна из версий не получила официального подтверждения.