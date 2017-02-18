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Серебристая Toyota после ДТП врезалась в павильон метро на станции "Октябрьская" в Новосибирске, сообщает портал НГС.Новости.

Уточняется, что авария произошла в 00:30 субботы, 18 февраля. Toyota столкнулась с Nissan, после чего врезалась в павильон метро. В результате этого в помещении была помята рама, а на лестницу вылетело несколько стекол. Очевидец рассказал изданию, что водитель Toyota не справился с управлением. Также он добавил, что в аварии, предположительно, никто не пострадал.

Другой свидетель ДТП уточнил, что Toyota разворачивалась от станции метро, когда ее протаранил Nissan. После этого иномарку отбросило в павильон.

На месте аварии работали экипаж ДПС и сотрудники ремонтной бригады, отмечается в группе "АСТ-54" во "ВКонтакте".