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Полицейские задержали в Михайловском районе мужчину, которого подозревают в незаконном хранении марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что в доме 55-летнего жителя села Иркутск правоохранители нашли и изъяли вещество растительного происхождения. Экспертиза установила, что им является марихуана общей массой около 200 граммов.

По словам мужчины, он собрал дикорастущую коноплю в окрестностях села исключительно для собственного потребления.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит от трех до десяти лет тюрьмы.