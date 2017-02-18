Фото: anews.com

Глава ФБР Джеймс Коми провел трехчасовую закрытую встречу с членами сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве РФ в ход президентских выборов в Америке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Politico.

Уточняется, что брифинг прошел в пятницу, 17 февраля. Сенаторы отказались раскрывать подробности встречи, никаких заявлений по ее тогам тоже не было сделано. РИА Новости добавляет, что визит не был анонсирован заранее. О нем узнали лишь тогда, когда журналисты увидели Коми, который входил в здание конгресса.

Агентство напоминает, что ранее сообщалось о том, что комитет сената по делам разведки уже изучает данные о попытках РФ повлиять на американские выборы. Уточнялось, что комитет намерен изучить возможные связи республиканца Дональда Трампа с Москвой, а также разведданные, которые касаются связей между РФ и отдельными представителями политических компаний Соединенных Штатов.