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Новости

Moody's улучшило прогноз суверенного рейтинга РФ до "стабильного"

, ИА "Амител"
Кроме этого, агентство подтвердило рейтинг гособлигаций страны на уровне Ba1

Фото: barbaratours.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу России с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

"Moody's изменило сегодня прогноз по суверенному рейтингу России с негативного на стабильный" — цитирует ТАСС сообщение Moody's. Уточняется, что агентство также подтвердило рейтинг государственных облигаций России на уровне Ba1.

Основными причинами для улучшения прогноза Moody's назвало принятие российскими властями среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость от нефтегазовых доходов. Агентство отмечает, что российская экономика сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада.

Министр финансов РФ Антон Силуанов приветствовал решение Moody's об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России, добавляет РИА Новости. Глава Минфина также отметил, что данное решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам коллег из "большой тройки", которые приняли аналогичное решение еще в минувшем году.

По словам Силуанова, таким образом, сейчас все три агентства "подтверждают факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии".

РИА Новости уточняет, что самыми влиятельными международными рейтинговыми агентствами являются Standard & Poors (S&P), Moody’s и Fitch Ratings.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.02.2017 15:49
- гость -

ага но оставило его в рейтинге мусорных т.е. не стоит инвестировать

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